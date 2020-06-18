На Троещине построят спорткомплекс с ледовой ареной

Спортивный комплекс на участке улицы Милославской в Деснянском районе Киева будет построен на средства инвестора, для привлечения которого проведут инвестиционный конкурс.

Об этом сообщил департамент экономики и инвестиций Киевгоргосадминистрации в четверг, 18 июня.

"Проектом предусмотрено строительство спортивного комплекса на земельном участке площадью около 0,85 га. Ориентировочная площадь сооружения составит 6 тыс. кв. м. Запланировано разместить спортивные залы, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, ледовую арену, игровой зал, залы для занятий боксом и борьбой, а также административные помещения", - сообщила КГГА.

Строительство спорткомплекса в Деснянском районе столицы pixabay.com

Ориентировочные технико-экономические показатели и проектные решения реализации объекта инвестирования будут определять на основании разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации.

Заказчиком строительства объекта и прединвестиционных работ является столичное коммунальное предприятие "Киевское инвестиционное агентство".

Отметим, что строительство спорткомплекса является важным для инфраструктуры массива: здесь активно строятся новые ЖК. В частности, как сообщают НЕРУХОМІ, здесь строится ЖК ВЫГУРОВЩИНА-20.