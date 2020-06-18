Будівництво скандального Подільського моста буде тривати

Столична влада не буде зупиняти будівництво Подільсько-Воскресенського мосту, як того вимагали активісти.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, коментуючи ситуацію на Русанівських садах, де жителі намагаються перешкодити будівництву, повідомляє Укрінформ.

"Група активістів громадської організації "Русанівській масив", нехтуючи інтересами громади столиці, чинить спротив будівництву Подільсько-Воскресенського мостового переходу - об'єкту загальнодержавного значення. Дійшло до того, що деякі жителі Русанівських садів стверджують, що ця земля і дорога по вулиці Центральна Садова, яка використовується під будівництво, відноситься до їх приватної власності і, мовляв, згідно з постановою уряду є заборона на проїзд дорогою місцевого значення великовагової техніки", - сказав Кличко.

Він зазначив, дорога вулицями Центральна Садова, Залізнична і Дамбова, відповідно до Генплану Києва до 2020 року, і до проєкту нового Генерального плану, належить до автомагістралей районного значення, а щодо правової власності, то ці вулиці знаходяться у комунальній власності міста.

За словами Кличка, з активістами були проведені зустрічі, і вони наполягають, щоб міст був спроєктований з урахуванням їх вимог.

Мер Києва Віталій Кличко kyivcity.gov.ua

"Будівництво мостового переходу здійснюється з усіма дозвільними документами і згідно з чинним законодавством. Місто не може зупинити будівництво мостового переходу на догоду групі людей. Цей міст – важлива магістраль для декількох мільйонів жителів столиці і є об'єктом загальнодержавного значення", – підкреслив Кличко.

Разом з тим він зауважив, що місто погодилося на деякі побажання активістів, які можна врахувати в проєктній документації.

"Між жителями Русанівських садів і замовником будівництва був підписаний меморандум про співпрацю. Згідно з яким жителі зобов'язуються не перешкоджати будівництву мосту. Замовник зобов'язується підтримувати у належному технічному стані вулиці Центральна Садова, Залізнична і Дамбова", – повідомив Кличко.

"Наша мета до кінця року запустити автомобільне сполучення по новому мосту і приступити відразу до будівництва метро на Троєщину. Я переконаний, що блокувати будівництво такого об'єкта неприпустимо і безвідповідально", - зазначив він.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, недавно жителі Русанівських садів вийшли з акцією протесту проти будівництва Подільського моста, в результаті чого виник конфлікт з поліцією.