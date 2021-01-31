Винахідник із Гонконгу Джеймса Лоу запропонував свій варіант вирішення житлової проблеми: будинок із бетонної труби.

Будинок-труба novate.ru

Як повідомляє Novate, переваги в цьому житлі в тому, що його дуже швидко можна побудувати, до того ж тут буде все необхідне для нормального проживання. Проєкт отримав назву Opod Tube House. Він може зацікавити як містян (як відомо, в мегаполісах земельні ділянки коштують дуже дорого), так і тих, хто хоче пожити десь далеко на природі, оскільки такий будинок можна встановити практично в будь-якому місці.

Ба більше, такі споруди можна ставити один на одну в шаховому порядку, що в результаті створить цікаву композицію з неординарною архітектурою.

Будинок-труба novate.ru

Таке житло ідеально підійде для проживання одного, максимум двох осіб. Зрозуміло, що площа проживання буде обмеженою, але тут є ванна, туалет, вітальня і кухня. Будинок обставлений всіма необхідними для життя меблями і технікою: є де спати, зберігати речі та їжу.

Будинок-труба novate.ru

Варто відзначити, що ідея створення таких будинків прижилася в Гонконзі. Крім того, нею зацікавилися і в інших містах і країнах.

Будинок-труба novate.ru

Як повідомляли НЕРУХОМІ, норвезькі дизайнери розробили проєкт будиночка на дереві, в якому можуть жити не тільки діти, а й дорослі.