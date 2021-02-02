ЖК Uno City House: второй шанс для долгостроя

ЖК Uno City House – это комплекс комфорт-класса, который находится по улице Елены Телиги, 25 в Шевченковском районе Киева. Дом начали возводить еще 2008, однако прежний застройщик обанкротился и строительные работы на долгие годы прекратились. Сегодня у ЖК появился второй шанс.

Об этом говорится в обзоре ресурса НЕРУХОМІ.

Как известно, в 2008 году на этом месте началось строительство ЖК Grand Park от Grand Idea. В течение августа-октября 2008 года застройщик залил лишь фундамент для будущего 25-этажного дома, несущие и ограждающие конструкции подвального и первого этажа, и частично несущие конструкции второго. На этом строительство ЖК Grand Park замерло, а кредит - не возвращен. Таким образом жилой комплекс пополнил списки столичных долгостроев.

Но в 2016 году у дома появился новый владелец - ИСК "Обрий", который приобрел его на открытом аукционе. А уже в 2019 был представлен обновленный проект - ЖК Uno City House.

По состоянию на сегодняшний день полностью завершен монолитный каркас здания, устроено монолитные парапеты на кровле, сооружены наружные стены и внутренние перегородки по 22-й этаж включительно. Активно проводятся и другие работы.

Из главных плюсов данного объекта можно смело назвать его расположение: совсем рядом есть метро, хорошая транспортная развязка, большой парк.

Описание: Строительство ЖК Uno City House в июне Источник: nerukhomi.ua Alt:

Говоря о его недостатках, эксперты отметили недостаточное количество здесь паркомест. Так, в ЖК комфорт класса на 263 квартиры должно быть предусмотрено 131 машиноместо в подземном или крытом паркинге. В Uno City House запланировано лишь 24 машиномест. Поэтому проектом предусмотрено размещение автостоянок на смежных участках. Эксперты ресурса не смогли установить о каких именно "смежных территориях" идет речь.

Кроме того, остро стоит вопрос и с обустройством, учитывая, что ЖК окружен прилегающей территорией других жилых домов. При этом, чтобы пойти погулять в рядом расположенном парке Бабий Яр, придется идти к ближайшему подземному переходу – станции метро Дорогожичи.

Более подробно о ЖК ЖК Uno City House можно прочитать, перейдя по ссылке.