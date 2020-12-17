ЖК Park Lake City: загородная жизнь с привкусом свалки

ЖК Park Lake City, который строится под Киевом в селе Подгорцы (Обуховский район), это жилье бизнес-класса, но инвесторы, прежде чем идти в отдел продаж, должны обратить внимание на вопрос экологи, поскольку он – один из самых важных для этого региона.

Об этом говорится в экспертном отчете от ресурса НЕРУХОМІ.

Всего в полутора километров от Park Lake City находится известный мусорный полигон ТБО № 5. Власти уже несколько лет обещают закрыть его, однако до сих пор этого не сделали. Из-за близости свалки такие преимущества загородной жизни как свежий воздух и чистая вода становятся под большим вопросом. По словам жителей близлежащих сел, они достаточно часто слышат вонь с полигонов.

При этом в Подгорцах, Креничах и Ходосивке давно не пользуются колодцами, поскольку вода отравлена все той же свалкой. Для обеспечения жителей питьевой водой в 2002 году за счет киевского городского бюджета в этих селах были построены и введены в эксплуатацию водопроводные сети.

Описание: ЖК Park Lake City Источник: nerukhomi.ua Alt:

Еще один вопрос, который должен волновать будущих жильцов – это парковка. Поскольку комплекс загородный, не исключено, что почти у каждой семьи будет автомобиль. Застройщик на сайте пообещал, что каждая из 895 квартир будет иметь свое паркоместо. Но в "технических характеристиках ЖК" указано: общее количество – 384 машиномест, 135 машиномест – гостевые стоянки.

Более подробно с отчетом по ЖК Park Lake City можно ознакомиться, перейдя по ссылке.