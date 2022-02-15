Застройка Павловского сквера: суд не расторг инвестиционный договор

Департамент коммунальной собственности КГГА проиграл апелляцию по расторжению инвестиционного договора и возвращению дома Сивковича по улице Гоголевская, 32в в собственность громады. Таким образом все еще существует опасность застройки Павловского сквера в Киеве.

Об этом написала экс-депутат Киевсовета и советник мэра Киева Ольга Балицкая у себя в Facebook.

Она сообщила, что на прошлой неделе должно было состояться еще и судебное заседание по этому дому в Днепре. Именно туда обратился застройщик, пытаясь обжаловать Генплан и отменить решение ГАСИ, которым были отменены разрешения на строительные работы.

"Застройщик все еще пытается реализовать дерзкую застройку в Павловском сквере, несмотря на то, что ему были в судебном порядке отменены все разрешительные документы", - написала Балицкая.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее строительные работы на территории сквера отменил Шестой апелляционный админсуд. Перед этим земельная комиссия Киевсовета получила ходатайство Верховной Рады 2007 года о строительстве жилья для народных депутатов и проект решения 2016 года, который все это время лежал без рассмотрения. Однако в этом же году Научно-методический совет по вопросам охраны культурного наследия Минкульта утвердил границы и использование территории памятника местного значения "Выдающееся место Обсерваторная горка". Ввиду этих обстоятельств строить что-либо на этой территории запрещено.

Участок площадью 0,22 гектара арендовало ЧАО "Авиакомпания "ВИТА" еще в 2003 сроком на 25 лет. Здесь планировали построить жилую высотку, но ГАСИ в 2019 году проверила градусловия и установила несоответствие намерений застройки земельного участка Генеральному плану Киева.