Защитники усадьбы Барбана пришли с митингом под мэрию Киева

Защитники усадьбы Барбана на Обсерваторной, 6 пришли в четверг, 23 сентября, под стены Киевской городской госадминистрация, требуя сохранить то, что осталось от разрушенного дома.

Об этом сообщили на странице в Facebook общественной организации "Чесно. Киев".

Активисты также требовали от столичных властей выполнить процедуру предоставления усадьбе на Обсерваторной статуса только выявленного объекта культурного наследия, восстановить разрушенную часть здания, ландшафт и зеленые насаждения, расторгнуть договор аренды и привлечь к ответственности чиновников, которые выдали застройщику разрешения.

Как сообщали НЕРУХОМІ, усадьбу Барбана снесли 20 августа рано утром. По словам активистов, полиция бездействовала и не остановила незаконный демонтаж. Застройщик прибег к помощи "титушек", чтобы завести строительную технику на участок. Ранее застройщик получил градостроительные условия и ограничения на новое здание до 26,5 метра высотой, разрешение от ГАСИ, право аренды земельного участка.

Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко заявил, что защитить усадьбу Барбана было невозможно, поскольку она не имела охранного статуса, несмотря на свой солидный возраст – построили ее в конце XIX века.