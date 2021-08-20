В Киеве таки снесли усадьбу Барбана. Кто стоит за демонтажем

В Киеве в пятницу, 20 августа, около 5 часов утра снесли особняк титулярного советника Барбана, который располагался по улице Обсерваторной, 6.

Об этом сообщили несколько активистов у себя на страницах в соцсетях.

По словам Олега Симороза, полиция Шевченковского района обещала остановить незаконный демонтаж, но несмотря на это застройщик с помощью "титушек" загнал на участок строительную технику и снес постройку.

"И не помогли ни протесты защитников наследия, ни предписание министра культуры, ни память о знаменитом писателе Нобелевского лауреата Джона Стейнбека, который здесь жил и о здании в книгах своих писал", - написал другой активист Виталий Селик.

Описание: Снос усадьбы титулярного советника Барбана в Киеве Источник: Скриншот Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, столкновение с молодчиками в спортивных костюмах с активистами за особняк на Обсерваторной произошло в среду, 18 августа. Киевляне перекрыли дорогу, не пуская на участок тяжелую строительную технику. В результате в столкновениях пострадали несколько человек. Несмотря на обращения потерпевших, сотрудники полиции не стали задерживать "титушек".

Усадьба Барбана была построена в XIX веке, однако несмотря на свой возраст и историю ее нету в списке памятников архитектуры. Застройщик получил градостроительные условия и ограничения на новое здание до 26,5 метра высотой, разрешение от ГАСИ, право аренды земельного участка. Также известно, что Минкульт ранее вручил землепользователю ООО "Информационная группа" Агентство столичных сообщений" предписание о запрете строительных работ на участке.

По данным портала YouControl, бенефициарами компании являются Александр Трухачев, Денис Шостак, Ярослав Горбик и Виктор Шустер – сводный брат шоумена Савика Шустера. По данным СМИ Виктор Шустер был бизнес-партнером одного из самых заметных столичных застройщиков Игорем Негричем.