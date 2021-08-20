Столичные власти прокомментировали снос усадьбы Барбана

Защитить усадьбу Барбана по улице Обсерваторной, 9 в Шевченковском районе Киева было невозможно, поскольку она не имела охранного статуса.

Об этом в пятницу, 20 сентября, заявил заместитель мэра и секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, передает пресс-служба КГГА.

"Невозможно защитить дома без статуса, до сих пор 1469 объектов не включены в реестр, это также касается и усадьбы Барбана", - заявил Бондаренко.

Описание: Владимир Бондаренко Источник: ty.gov.ua Alt:

Он добавил, что столичный градоначальник Виталий Кличко распорядился на следующее пленарное заседание городского совета внести проект моратория относительно реконструкции исторических зданий до полного исследования и определения исторической и культурной ценности соответственно с законом о защите культурного наследия.

"Исторические здания необходимо защитить от уничтожения, ведь это архитектурное наследие Украины", - констатировал секретарь горсовета.

Как сообщали НЕРУХОМІ, сегодня рано утром снесли особняк Барбана на Обсерваторной, 6. По словам активистов, полиция бездействовала и не остановила незаконный демонтаж. Застройщик прибег к помощи "титушек", чтобы завести строительную технику на участок. В среду, 18 августа, возникла потасовка защитников особняка с молодчиками в спортивных костюмах, в результате чего пострадали несколько активистов.

Ранее застройщик получил градостроительные условия и ограничения на новое здание до 26,5 метра высотой, разрешение от ГАСИ, право аренды земельного участка.

Стоит также напомнить, что ранее депутаты Киевсовета, когда произошел скандал с домом Уткина, собирались вводить мораторий на строительство в пределах центральной планировочной зоны столицы, но до сих пор этого так и не сделали.