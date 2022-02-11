Законопроект об ОСМД внесли в Раду

В парламенте зарегистрировали законопроект относительно упрощения процедуры создания ОСМД.

Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщил заместитель министра развития общин и территорий Василий Лозинский, передает пресс-служба Минрегиона.

По его словам, государство в рамках развития вектора децентрализации заинтересовано в создании ОСМД. Именно оно является наиболее эффективной моделью управления домом. "Нынешний порядок создания кондоминиумов и принятия решений по управлению зданием слишком бюрократичен и нуждается в изменении", - добавил чиновник.

Описание: В Украине собираются упростить процесс создания ОСМД Источник: tribun.com.ua Alt:

Проект закона вводит ряд новшеств, среди которых возможность проводить заседаний в режиме видеоконференции, возможность голосования в онлайн режиме с помощью электронной подписи. Процесс голосования должен быть доступен как для жителей домов с ОСМД, так и для тех, где они еще не созданы. По статистике, на сегодняшний день в Украине около 30% домов, жители которых еще не определились с формой управления.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Минрегионе разработали законопроект об ОСМД в декабре прошлого года. В разработке помогал Офис поддержки реформ. По задумке процедура управления многоквартирными домами должна быть упрощена и диджитализирована.