Медиа
Все результаты

Законопроект об ОСМД внесли в Раду

Владимир Гришенко 11.02.2022 18:25

1 мин

В парламенте зарегистрировали законопроект относительно упрощения процедуры создания ОСМД.

Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщил заместитель министра развития общин и территорий Василий Лозинский, передает пресс-служба Минрегиона.

По его словам, государство в рамках развития вектора децентрализации заинтересовано в создании ОСМД. Именно оно является наиболее эффективной моделью управления домом. "Нынешний порядок создания кондоминиумов и принятия решений по управлению зданием слишком бюрократичен и нуждается в изменении", - добавил чиновник.

Описание:

В Украине собираются упростить процесс создания ОСМД

Источник:

tribun.com.ua

Alt:

Проект закона вводит ряд новшеств, среди которых возможность проводить заседаний в режиме видеоконференции, возможность голосования в онлайн режиме с помощью электронной подписи. Процесс голосования должен быть доступен как для жителей домов с ОСМД, так и для тех, где они еще не созданы. По статистике, на сегодняшний день в Украине около 30% домов, жители которых еще не определились с формой управления.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Минрегионе разработали законопроект об ОСМД в декабре прошлого года. В разработке помогал Офис поддержки реформ. По задумке процедура управления многоквартирными домами должна быть упрощена и диджитализирована.

Автор:

Владимир Гришенко

Журналист/редактор

Образование – окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт журналистики. По профессии работаю уже более 15 лет. Любимые темы – экономика и политика, разбираюсь в криптовалютах и рынках, интересуюсь недвижимостью. На ресурсе НЕРУХОМІ с мая 2020 года.

Все статьи автора

Комментарии

428

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время