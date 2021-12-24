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В Минрегионе разработали новый законопроект об ОСМД: что изменится

Владимир Гришенко 24.12.2021 11:02

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В Минрегионе разработали и презентовали законопроект, который должен упростить управлением многоквартирными домами.

Об этом рассказал первый заместитель министра развития общин и территорий Василий Лозинский, презентуя данный документ, сообщили в пресс-службе ведомства.

По его словам, законопроект должен стимулировать и активизировать процесс создания ОСББ, что даст больше возможностей украинцам улучшать их условия жизни.

Описание:

В Минрегионе хотят стимулировать украинцев к созданию ОСМД

Источник:

odessa-life.od.ua

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"Очень важно, чтобы новые методы внедрялись после широкого диалога и обсуждений между всеми стейкхолдерами. Уверен, что нам удастся добиться такого результата в ходе будущих публичных консультаций по законопроекту", - рассказал чиновник.

Он сообщил, что в разработке законопроекта Минрегиону помогал Офис поддержки реформ. Процедура управления многоквартирными домами будет упрощена и диджитализирована.

Как отметили в Минрегионе, документ вводит следующие изменения: снижен порог принятия решений по проведению собраний до 50%+1 голос, возможность проведения собрания в режиме онлайн и голосование с помощью электронных подписей. Также подчеркивается, что сам процесс голосования будет унифицирован для домов из ОСМД и тех, кто еще не объединился.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в прошлом году Фонд энергоэффективности разработал более удобный формат заявок для участия в программе поддержки энергомодернизации многоэтажек "Энергодом".

Автор:

Владимир Гришенко

Журналист/редактор

Образование – окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт журналистики. По профессии работаю уже более 15 лет. Любимые темы – экономика и политика, разбираюсь в криптовалютах и рынках, интересуюсь недвижимостью. На ресурсе НЕРУХОМІ с мая 2020 года.

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