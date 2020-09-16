Взыскание по валютной ипотеке: Рада снова продлила мораторий

Верховная Рада продлила мораторий на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте, который действует с 2014 года.

"За" такое решение проголосовали 297 народных депутатов.

Ранее Рада приняла этот законопроект 16 июля, но президент Владимир Зеленский ветировал его. В частности, глава государства предложил исключить из закона пункт 2, который расширяет предмет моратория.

Парламент исключил из закона положение, по которому "не может быть принудительно взыскано (отчуждено без согласия владельца) другое имущество (имущественные права), в том числе по договорам залога / ипотеки или согласно кредитного договора".

Рада продлила мораторий по валютной ипотеке flickr.com

Таким образом, продлен мораторий на взыскание имущества, если такое недвижимое жилое имущество используется как место постоянного жительства заемщика/имущественного поручителя или является объектом незавершенного жилищного строительства, при условии, что у заемщика или имущественного поручителя в собственности нет другого недвижимого жилого имущества".

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее этот документ раскритиковали в Национальном банке Украины. "Вместо того, чтобы отменить мораторий, сейчас нам предлагают его продлить до 2022 года. Это означает, что проблемные долги валютных заемщиков так и не будут урегулированы. А это 44 тыс. договоров на общую сумму 29 млрд грн", - сообщили в НБУ.