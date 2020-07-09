Все банки должны предоставлять ипотеку не выше 10% - Зеленский

Коммерческие и государственные банки в Украине должны давать ипотечные кредиты максимум под 10% годовых.

Об этом заявил в четверг, 9 июля, президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса Волынской области, передает Интерфакс-Украина.

"Я уверен в том, что нельзя 25% тратить на ипотеку. Любая молодая семья решит, что, слушай, я здесь не могу купить, я тогда поеду в Польшу, какая разница, где снимать (жилье), но там я получу нормальную зарплату. Пока мы не конкурируем со всеми ведущими европейскими странами, например, Германией, той же Польшей, куда едет в основном наша молодежь, но мы должны предоставить хотя бы условия. Если у нас будет зарплата даже на €200 меньше, чем в Польше, но у нас будут условия, когда человек сможет взять себе квартиру без проблем под максимум 10%. Такую ставили задачу", – сказал глава государства.

Зеленский отметил, что уже некоторые коммерческие банки в Киеве начали выдавать ипотеку в соответствии с достигнутыми договоренностями под 8,8-9%.

"Это не массово, это проблема пока что. Я уверен, что до конца года, в том или ином объеме это будет. Несмотря на кризис, о котором все говорят, несмотря на COVID, все это появится", – указал он.

Президент Владимир Зеленский president.gov.ua

По его словам, сложнее в этом вопросе с государственными банками, которые давали раньше ипотечные кредиты под 25% годовых.

"Сейчас они дают под 14%. Но это очень много. Мы с ними спорим, все нормально, мы их дожмем, 10% будет, я в этом уверен. Немного нужно подождать", - пообещал глава государства.

Как сообщали НЕРУХОМІ, государственный ПриватБанк (Киев) с 1 июля начал кредитование в рамках государственной программы "Доступное жилье под 10%", которая предусматривает предоставление ипотечных кредитов под 9,99% годовых на срок до 20 лет.