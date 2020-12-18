Вместо Аркады: суд назначил нового управляющего строительного фонда

Новым управителем Фонда финансирования строительства столичного жилого комплекса Патриотика стала компания "Гарант Капитал" вместо банка "Аркада".

Как сообщает издание "Наші Гроші", соответствующее решение принял Хозяйственный суд Киева. Теперь Аркада должна передать новому управляющему все документы, средства и имущество Фонда финансирования. Согласно официальной информации в Фонд финансирования входят более 6 тысяч инвесторов.

В свою очередь Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила, что у Грант Капитал нет опыта в работе с фондами финансирования строительства. Также регулятор подчеркнул, что к прозрачности структуры компании тоже есть вопросы: тут нет конечных бенефициары владельцев.

В ответ ФК "Гарант Капитал" предоставила суду данные о себе. В частности, компания была зарегистрирована как финансовое учреждение 23.07.2018. В этом же году она получила лицензию на управление имуществом для финансирования объектов строительства, а также на осуществление операций с недвижимостью. В связи с этим суд пришел к выводу, что компания отвечает необходимым требованиям.

Описание: ЖК Патриотика Источник: patriotika.kds.house Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, инвесторы ЖК Патриотика и других проектов Аркады регулярно проводят акции протесты в Киеве с перекрытием Крещатика. Люди требуют от властей реальных шагов по решению проблемных строек.

Нацбанк признал Аркаду неплатежеспособной 25 августа. Однако проблемы со строительством у банка начались значительно раньше.

Аудитом недостроев Аркады занимался Киевгорстрой, результаты которого должны были огласить 30 ноября. 1 декабря мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что проверку КГС провел, однако результаты ее огласят спустя две недели. Но пока этого так и не сделали.

В свою очередь, в "Объединении инвесторов банка Аркада" подсчитали, чтобы достроить проблемные объекты необходимо минимум 7 млрд гривен, а сумма чистого дефицита – 4,5 млрд гривен. Одно из требований инвесторов – они категорически против доплачивать за свои квартиры.