На достройку проблемных ЖК Аркады необходимо 7 млрд гривен

На достройку жилых комплексов банка Аркада, строительство которых оказалось замороженным, а само финучреждение признано неплатежеспособным, необходимо 7 млрд гривен.

Об этом заявили в "Объединении инвесторов банка Аркада" после встречи с руководством компании Киевгорстрой, которая провела аудит недостроев.

Так, согласно сообщению, поступления от непроданных квартир могут составить 2,3 млрд гривен. При этом всего на достройку проблемных ЖК нужно порядка 7 млрд гривен.

"Таким образом, сумма чистого дефицита – на сегодня не менее 4,5 млрд грн", – отметили в объединении.

Описание: Как достроить объекты Аркады? Источник: pixabay.com Alt:

Предполагается, что инвесторам, которые уже купили здесь квартиры, придется доплатить, чтобы покрыть дефицит. Тем не менее, эта сумма может быть уменьшена за счет достройки сетей жилкомплексов, которую можно профинансировать из городского бюджета, а также если отказаться от отделки квартир. Однако этих мер все равно не хватит на покрытие дефицита.

Вместе с тем, инвесторы полагают, что аудит не учел прибыль от застройки 176 га на Осокорках. Так, плановая прибыль от этого должна составит не менее 5 млрд гривен. Таким образом, по мнению объединения, достроить ЖК можно за счет этих средств.

Как сообщали НЕРУХОМІ, решение о ликвидации банка Аркада и отзыве банковской лицензии было принято Национальным банком Украины в четверг, 24 сентября.

По данным НБУ, владельцем 74,8% акций банка Аркада был Константин Паливода. Позже ему следователи Национальной полиции сообщили о подозрении в присвоении 50 млн грн. По данным следствия, Паливода украл деньги, внесенные инвесторами на строительство жилых комплексов Эврика и Патриотика в Киеве.