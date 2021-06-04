В Украине с молотка впервые продали тюрьму

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Здания Львовской исправительной колонии продало региональное отделение Фонда госимущества в ходе онлайн-аукциона, состоявшегося в четверг, 3 июня.
Результаты торгов опубликованы на портале ProZorro.продажи.
Как известно, Минюст выставил на аукцион колонию во Львове со стартовой ценой – 132,6 млн гривен. В торгах участвовали 7 компаний. Победитель предложил сумму в три раза превышающую стартовую стоимость – 377,5 млн гривен. Им стала компания Девелопмент Инжиниринг Сервис.
Львовская тюрьма ушла с молотка
Согласно данным YouControl, фирма была основана почти 6 лет назад, ее уставный капитал – всего 1 тысяча гривен. Бенефициаром значится Тарас Зубик. Он также является основателям нескольких компаний, среди его интересов – недвижимость, сельское хозяйство.
Стоит отметить, что проведенный аукцион – первая успешная сделка. До этого несколько раз пытались продать Ирпенский исправительный центр, но сделать этого так и не вышло. Несмотря на сниженную стартовую стоимость, тюрьму под Киевом так никто и не купил.
Как сообщали НЕРУХОМІ, Министерство юстиции и Фонд госимущества выставили на продажу Южную исправительную колонию №51, которая находится на Люстдорфской дороге, 9 в Одессе. Минюст объявил о планах по привлечению инвесторов к пользованию закрытых тюрем и земельных участков под ними.
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