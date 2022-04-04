В Украине разрабатывают механизм утилизации строительных отходов

Украинские власти совместно с Конфедерация строителей Украины разрабатывают механизм утилизации строительных отходов, а также повторного их использования.

Об этом написал в понедельник, 4 апреля, глава Минрегиона Алексей Чернышов у себя в Facebook.

По его словам, в Украине образовалось много строительных отходов в результате массовых разрушений жилых домов и инфраструктурных объектов. Чтобы не допустить экологического бедствия, проводится работа по разборке завалов и очистки населенных пунктов от обломков зданий: кусков бетонных конструкций, обломков кирпичей и пр. Отмечается, что такие отходы можно повторно использовать при строительных работах.

"Те отходы, которые непригодны для переработки (рециклирования) и использования в качестве вторичного сырья, подлежат складированию и дальнейшей безопасной, с точки зрения воздействия на окружающую среду, утилизации", - сообщил министр.

Для решения этих вопросов была собрана рабочая группа, в состав которой вошли представители Минрегиона, Конфедерации строителей Украины и Минсреды.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в приложении "Дія" появилась возможность сообщать о разрушении жилых домов в результате российской агрессии, что позволит в будущем получить компенсации. российские войска уничтожили в Украине около 4,5 тысячи жилых домов, 400 учебных заведений, 150 медучреждений, 100 предприятий.