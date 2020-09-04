В Украине подросли цены на строительные работы

В Украине подорожали строительно-монтажные работы за семь месяцев на 1,4% по сравнению с январем-июлем 2019 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По данным статведомства, с начала года цены увеличились в жилом строительстве, а также в сегменте инженерных сооружений, при этом снизились в строительстве нежилых зданий. Так, в жилом строительстве рост составил 4%, инженерном – 0,7%, тогда как падение в нежилом – 0,3%.

В июле-2020 к июлю-2019 стоимость стройработ в жилом строительстве возросла на 3,8%, в нежилом – на 0,1%, в инженерном – на 2,7%.

Кроме того, Госстат сообщил, что в июле по сравнению с июнем стоимость работ по строительству жилых зданий сократилась на 0,6%, нежилых зданий – на 0,8%, инженерных сооружений – на 0,9%.

Как изменились цены на строительные работы в Украине pixabay.com

По его данным, в 2019 году цены на стройработы в Украине возросли на 6% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2018 году – на 23%.

Показатели приведены без учета аннексированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, отмечает Госстат.

Как сообщали НЕРУХОМІ, за год коррупция в столице на стартовом этапе строительства, получения согласований и разрешений выросла в полтора раза — до 86,7% с 58,3% в 2019 году. Так, с коррупцией на этапе сдачи объекта в эксплуатацию участники рынка в этом году сталкиваются в семь раз чаще.