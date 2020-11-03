В центре Одессы хотят построить ТЦ под видом реконструкции снесенного здания

В Одессе собираются построить новый торговый центр на углу Дерибасовской и Красного переулка, с воссозданием фасада бывшего отеля "Спартак".

В разрешительных документах на строительство, которые выдали компании ОДС Рент Групп, говорится, что это реконструкция нежилых помещений первого и подвального этажей в переулке Красном, 4 под ТЦ с расширением за счет достройки на ул. Дерибасовской, 25 с воссозданием фасада бывшего отеля "Спартак".

Как сообщают местные СМИ, вначале градусловия выдавались для нового строительства торгового центра на ул. Дерибасовской, 25. Это было еще в феврале 2020 года. Затем, в мае 2020 года, заказчик переиграл сценарий и решил провести все то же новое строительство, только под видом реконструкции.

Отметим, что недавно ГАСК таки аннулировал выданное разрешение. Между тем застройщика это обстоятельство не остановило. Строительная компания решила-таки "реконструировать" ранее снесенный дом и гостиницу. Подчеркнем, что на этом месте уже много лет проходит ярмарка.

Описание: Ярмарка на Дерибасовской Источник: dumskaya.net Alt:

На сегодняшний день помещение на первом этаже площадью 77,2 кв.м. и подвал площадью 524 кв.м. по этому адресу находятся в собственности ОДС Рент Груп. Регистрация права была оформлена в мае 2020 года.

Уставный капитал компании – 18,3 млн гривен, владельцем является столичный адвокат Александр Пинчук и две компании: Риэл Проект (тоже принадлежит Пинчуку) и одесская Окс Кэпитал.

Как сообщают местные СМИ, данная недвижимость фигурировала ранее в уголовных производствах.