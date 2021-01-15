В прошлом году аренда однокомнатных квартир в среднем подорожала на 5,5% - Госстат

В прошлом году стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине выросла 5,5%.

Как сообщает Государственный комитет статистики, теперь средняя цена такой квартиры составила 3903 гривны.

Согласно приведенным данным статведомства, целиком прогнозируемо на первом месте оказался Киев, а вот самые дешевое жилье – в Луганской области.

Так четверка лидеров с самыми дорогими квартирами выглядит так: Киев – 7624 гривны, Одесская область – 5029 гривен, Харьковская область – 4862 гривны, Львовская область – 4776 гривен.

Описание: Что происходит с ценами на арендную недвижимость Источник: pixabay.com Alt:

Между тем, дешевле всего снимать квартиру будет в Луганской области. Здесь средняя стоимость однокомнатной квартиры составила 2173 гривны. Немного дороже аренда в Сумской области – 2215 гривен и Ивано-Франковской – 2423 гривны.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Украине цены на аренду недвижимости на новогодние праздники традиционно поднялись, при этом по сравнению с прошлым годом спрос на съёмные квартиры вырос на 24%.

Так, самый дешевый вариант предлагали в Сумах. А самые дорогие коттеджи были в Киеве.

Недорогой вариант, чтобы посетить Западную Украину на новогодние праздники – Ивано-Франковск. Снять квартиру здесь можно за 430 грн в сутки, а среди 140 объявлений точно есть удачный вариант.

Между тем отметим, что Киев занял 16 место в мировом рейтинге городов с самым стремительным ростом цен на недвижимость. Эти данные приводятся в Global Residential Cities Index от компании Knight Frank.