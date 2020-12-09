Снять дом или квартиру на Новый год: как изменилась стоимость аренды в Украине

В Украине цены на аренду недвижимости на новогодние праздники традиционно поднялись, при этом по сравнению с прошлым годом спрос вырос на съёмные квартиры на 24%.

Соответствующие данные приводит сервис OLX Недвижимость.

Так, самый дешевый вариант предлагают в Сумах. Здесь квартиру можно снять за 350 гривен в сутки. Недорого обойдется съем квартиры в Чернигове и Кропивницком – по 400 гривен.

Недорогой вариант отпраздновать встречу Нового года и посетить Западную Украину - Ивано-Франковск. Снять квартиру здесь можно за 430 грн, а среди 140 объявлений точно найдется удачный вариант.

Значительно дороже обойдется аренда частного дома. При этом в некоторых городах цены выросли довольно ощутимо. К примеру, во Львове забронировать дом в среднем можно за 3 тысячи гривен. По сравнению с прошлым годом стоимость подскочила основательно – до 150%. Также вырос и спрос на львовскую недвижимость.

Сильно подорожали дома под аренду в Днепре – также до 3 тысяч гривен (до 50%). Самые дорогие коттеджи в Киеве – 5 тысяч гривен. При этом в столице аренда домов подорожала всего на 11%.

Описание: Где лучше встретить Новый год? Источник: pixabay.com Alt:

Между тем в Харькове снять дом в этом году стало дешевле. Цены упали на 7% до 2800 гривен в сутки. А самые дешевые дома – в Одессе. Здесь желающие смогут снять коттедж за 2700 гривен.

Аналитики также отмечают и рост спроса на посуточную аренду. Больше всего это заметно в Тернополе - 13%, Черкассах - 12% и Черновцах - более 10%. Немного меньше стали интересоваться апартаментами в 6 городах: во Львове и Чернигове - минус 5%, Киеве и Ужгороде - минус 3% и 4% соответственно, Ивано-Франковске и Харькове - минус 2%.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве за время карантина заметно подорожала аренда квартир. При этом в некоторых районах рост составил до 26%.