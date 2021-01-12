Киев опустился в рейтинге городов мира с самым стремительным ростом цен на жилье

Киев опустился в рейтинге городов мира с самым стремительным ростом цен на недвижимость. Соответствующие данные приводятся в Global Residential Cities Index от компании Knight Frank.

Как известно в этом исследовании аналитики отследили динамику цен на жилье в 150 городах мира, ориентируясь на данные официальной статистики. В итоге украинская столица заняла 16 место. Так, согласно полученным данным Knight Frank, жилье здесь подорожало за год на 10,3% (с третьего квартала 2019 года по третий квартал 2020 года). Тем не менее, такая динамика цен на недвижимость позволяет держаться Киеву на лидирующих позициях.

В целом первая пятерка лидеров выглядит так: Манила, Филиппины (+34,9%), Измир, Турция (+27,8%), Анкара, Турция (+27,2%), Стамбул, Турция (+25,7%), Санкт-Петербург, Россия (+18,6%).

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Также исследователи назвали города, в которых цены на недвижимость упали. Традиционно в него попали мегаполисы из ОАЭ: Дубай (-8,1%), Абу-Даби (-5,6%). Также сюда попали и Абердин (-7,9%), Ченнаи (-6,9%), Пуна (-5,3%). Всего падение стоимости недвижимости было зафиксировано в 15% исследуемых городов. В среднем цены на жилье в 150 городах планеты выросли на 4,7% в годовом исчислении. Характерной чертой является то, что спрос на недвижимость в основном исходил от местных покупателей, а не иностранцев. Это произошло из-за глобального закрытия границ вследствие пандемии коронавируса.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в прошлом рейтинге Knight Frank Киев был на 11 месте. Тогда украинская столица обогнала такие города как Варшава, Будапешт и София.