В Одессе через аукцион мошенники пытались продать недвижимость Минобороны

В Одессе с помощью аукциона пытались незаконно продать имущество Министерства обороны – часть недвижимости военного городка.

Об этом в четверг, 24 сентября, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Как сообщается, фонды Минобороны, нарушая действующее законодательство, выставили на аукцион имущество ведомства под видом арестованного. В министерстве заметили противоправные действия и остановили процесс продажи недвижимости одной из воинских частей. Также удалось обжаловать действия регистратора, который зарегистрировал это имущество на физлицо. Как сообщается, речь идет о помещениях площадью более 13 тысяч квадратных метров.

Недвижимость Минобороны чуть не продали мошенники mil.gov.ua

В сообщении Минобороны подчеркивается, что право собственности на указанное имущество было зарегистрировано в прошлом году 31 октября. Таким образом, государству был причинен ущерб в особо крупном размере.

"25 июня частный исполнитель исполнительного округа Одесской области вынес постановление об аресте имущества должника. Затем имущество было незаконно выставлено на продажу через ГП "Система электронных торгов арестованным имуществом", - сказано в сообщении.

Заводской районный суд Николаева принял решение остановить торги. Правоохранительные органы проводят расследование по статьям УК "Мошенничество" и "Халатное отношение к военной службе".

Как сообщали НЕРУХОМІ, Министерство обороны и Офис генерального прокурора вернули в государственную собственность земельный участок в Дарницком районе Киева. Как отмечается, были признаны недействительными решения Киевского городского совета о передаче субъекту хозяйствования в собственность упомянутого земельного участка.