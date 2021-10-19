В Минрегионе подвели итоги работы ГИАГ за месяц

Сотрудники Государственной инспекции архитектуры и градостроительства обрабатывают 99% обращений в течение суток.

Об этом заявил глава Минрегиона Алексей Чернышов, рассказывая об итогах работы за месяц новосозданной структуры, сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 19 октября.

По его словам, за счет цифровизации многих процессов и автоматизации разрешительных процедур удалось существенно ускорить работу. При этом за счет отсутствия коммуникаций с чиновниками удалось сократить коррупционную составляющую, отметил министр.

"За первый месяц работы ГИАГ удалось отработать механизм обработки обращений. Их теперь рассматривают в течение суток. Что касается обзоров объектов и принятия их в эксплуатацию – задача инспекторов оперативно реагировать после получения заявления, проводить осмотр и принимать решения по объектам. Это и должно занимать несколько дней", - заявил Чернышов.

Он добавил, что за прошедший месяц госинпекция обработала около 500 разрешений на выполнение строительных работ, 3000 сообщений о начале строительных работ, 1500 деклараций о готовности объекта к эксплуатации, 200 сертификатов о принятии объекта в эксплуатацию.

Описание: ГИАГ начала работу с 15 сентября Источник: diam.gov.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, инспекторы за первые три дня совершили около 25 нарушений законодательства. Все они однотипны и касались возвращения на доработку уведомлений о начале выполнения строительных работ.

Кроме того, на прошлой неделе вызвала скандал в сообществе информация по строительству ЖК 50Avenue на проспекте Победы, 50а в Шевченковском районе Киева. Как заметил эксперт Георгий Могильный, ГИАГ фактически узаконила строительство данного комплекса. Так, в электронной системе кто-то изменил майскую запись с отказом во внесении изменений в несуществующее разрешение 2010 года. Таким образом, застройщик получил действующее разрешение.