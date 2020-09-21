В Минфине рассказали о новой программе ипотечного кредитования

Украинские власти планируют в следующем году запустить новую программу ипотечного кредитования, что позволит 30 тысячам украинских семей приобрести новое жилье.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, комментируя проект государственного бюджета на 2021 год, передает Радио Свобода.

"В следующем году мы готовы будем предусмотреть предоставление ипотечных кредитов для 30 тысяч семей. Сейчас практически ничего не предоставляется, это новая программа. То есть, мы докапитализируем новое учреждение, которое сможет выдавать ипотечные кредиты и также предоставлять в финансовый лизинг кредит. То есть, это строительство жилья", - сказал он.

В Украине вопрос ипотеки обещают решить в следующем году pixabay.com

Как сообщали НЕРУХОМІ, несмотря на колоссальное снижение ипотечных ставок, большинству украинцев они по-прежнему остаются недоступными. Основная проблема - клиенты не могут подтвердить реальный доход, поэтому банк не имеет уверенности в надежности такого заемщика.

Также несмотря на ставку по ипотеке в 10% на деле она выходит значительно выше. Так, по условиям договора такая ставка предусмотрена только в первый год действия договора, а в дальнейшем она составит UIRD 12М + 4%. Это означает, что процентная ставка будущих лет будет привязана к индексу депозитных ставок, а чем выше они будут, тем выше и кредитные ставки. Сейчас, например, при учетной ставки НБУ на уровне 6% UIRD 12М составляет 8,99%. Если бы такая ситуация сохранилась до следующего года, ставка по ипотечному кредиту составила бы 12,99% годовых.

Между тем, Нацбанк считает, что Кабинет министров может ввести частичную компенсацию процентной ставки по ипотеке. При этом механизм применения программы для активизации ипотечного кредитования должен предусматривать достаточно мер по минимизации рисков для финансовой стабильности, поскольку остаются актуальными проблемы наличия "пробелов" на рынке недвижимости в части защиты прав инвесторов и кредиторов.