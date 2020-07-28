Ипотека под 10% по-прежнему остается недоступной: в чем причина

Несмотря на колоссальное снижение ипотечных ставок, большинству украинцев они по-прежнему остаются недоступными. Основная проблема - клиенты не могут подтвердить реальный доход, поэтому банк не имеет уверенности в надежности такого заемщика.

Об этом в комментарии Liga.net заявила директор департамента розничного бизнеса Ощадбанка Валерия Малахова.

По ее словам, в период коронакризиса вследствие роста уровня безработицы и уменьшения зарплат проблема в надежности доходов заемщиков стала еще более актуальной.

"Качественный заемщик - это заемщик, имеющий хорошую кредитную историю, может объяснить источники своих доходов, осуществляет приобретение недвижимости, что соответствует уровню его доходов и в целом способен обслуживать кредит", - объяснила Малахова.

В статье также отмечается, что несмотря на ставку по ипотеке в 10% на деле она выходит значительно выше. Так, по условиям договора такая ставка предусмотрена только в первый год действия договора, а в дальнейшем она составит UIRD 12М + 4%. Это означает, что процентная ставка будущих лет будет привязана к индексу депозитных ставок, а чем выше они будут, тем выше и кредитные ставки. Сейчас, например, при учетной ставки НБУ на уровне 6% UIRD 12М составляет 8,99%. Если бы такая ситуация сохранилась до следующего года, ставка по ипотечному кредиту составила бы 12,99% годовых.

Вместе с тем, это не все расходы по кредиту. Важно понимать, что реальная годовая процентная ставка существенно отличается, сюда еще нужно включить расходы на страхование, нотариальное оформление и комиссию банка. К примеру, в Приватбанка еще предстоит ежегодно заключать договор страхования ипотеки на сумму 0,5% от стоимости недвижимости и договор личного страхования на сумму 0,5% от суммы основной задолженности по кредиту. Также придется заплатить разовую комиссию в размере 1% от суммы кредита. Такие условия кредита банк предлагает заемщикам, которые имеют не менее 30% стоимости жилья для первого взноса.

Что не так с ипотекой в Украине pixabay.com

Как сообщали НЕРУХОМІ, глава государства Владимир Зеленский в одном из своих обращений заявлял, что все коммерческие и государственные банки в Украине должны давать ипотечные кредиты максимум под 10% годовых.