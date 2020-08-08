В Киеве во время строительства Подольского моста из-под носа у охранников украли ванты

Неизвестные молодчики, одетые в спецформу дорожной службы, украли новые ванты, которые подвезли для строительства Подольско-Воскресенского моста в Киеве.

Об этом написал мэр столицы Виталий Кличко у себя в Facebook.

"Молодые люди спортивного телосложения, в составе примерно 15 человек, которые были одеты в спецодежду дорожников, оттеснили и заблокировали сотрудников охраны мостового перехода", - сообщил мэр.

По его словам, нападавшие загнали на мост два грузовика и автокран, погрузили и вывезли со строительной площадки 12 новых вант, которые город получил от немецкого производителя. "Это тросы, которые должны держать конструкцию моста", - уточнил мэр.

Он также рассказал, что о произошедшем уведомили Нацполицию, которая уже по данному факту возбудила уголовное дело.

"Интересно, что через несколько часов после инцидента заказчик строительства получил письмо от одного из субподрядчиков о желании того забрать ванты с объекта", - рассказал о подробностях мэр.

Он также заявил, что расценивает подобные действия подрядчиков и субподрядчиков как "наглый саботаж и умышленное затягивание сроков строительства".

Как сообщали НЕРУХОМІ, во время строительства Подольского моста в Киеве произошли массовые хищения бюджетных средств из-за чего Национальная полиция Украины провела 17 обысков у фигурантов производства.

Технико-экономическое обоснование строительства мостового перехода через Днепр разрабатывалось в 1987—1989 годах. Проект согласован мостостроительным советом 25 июля 1990 года и утвержден Киевским горсоветом 19 апреля 1993 года. Работы по сооружению моста начаты в 1993 году, однако в связи с отсутствием финансирования строительство через несколько лет было приостановлено.