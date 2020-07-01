Взрыв на Позняках и протесты инвесторов: главные события июня

Июнь выдался очень жарким не только по температуре воздуха, но и по событиям. Взрыв в многоэтажке на Позняках, столкновения с полицией инвесторов скандальных недостроев, а также изменение в земельном и градостроительном законодательстве – стали знаковыми событиями месяца.

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Взрыв на Позняках в Киеве

В Киеве в воскресное утро, 21 июня, прогремел мощный взрыв в Дарницком районе на улице Соломии Крушельницкой, 1/5. Он был настолько сильным, что разрушил перекрытия с четвертого по седьмой этаж. В результате происшествия погибли пять человек. Разрушенная секция, в которой находятся 40 квартир, восстановлению уже не подлежит.

Пострадавших жильцов власти Киева разместили в одном из интернатов, также номера в своей гостинице предоставила "Укрзалізниця", остальные решили пожить у родственников.

Украинские власти уже начали решить вопрос с новыми квартирами для пострадавших. Так, 25 июня президент Владимир Зеленский передал 12 семьям ключи от новых квартир. Глава государства кроме того пообещал, что вопросы по остальным квартирам будут решены уже в ближайшие дни.

Что касается возможной причины взрыва в доме на Позняках, то по словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, он мог произойти из-за несоблюдения технологий поверки счетчиков.

"Основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией, – это контроль соблюдения технологий поверки счетчиков сотрудниками компании Киевгаз. Действительно, до этого страшного взрыва, который привел к 5 жертвам, были поверки счетчиков. Счетчики снимались, заменялись на специальные трубочки, и были сообщения свидетелей о запахе газа", - рассказал Геращенко.

Разрушенный дом на Позняках Фото: ГСЧС

Он также добавил, что если будет достаточно оснований считать, что взрыв произошел из-за непрофессионализма сотрудников Киевгаза, то могут быть иски в суд и компенсации всех расходов, которые понесли жители этого дома и государство.

Тем не менее, проблема устаревших газовых сетей – довольно острая в Украине. Как отметила замглавы парламентского комитета по вопросам градостроительства Елена Шуляк, пример трагедии на Позняках – сигнал о том, что властям следует провести мониторинг аварийных зданий, чтобы минимизировать повторение подобных ЧП.

Протесты инвесторов и киевлян

Июнь, кроме всего прочего, запомнился массовыми акциями протестов инвесторов Укрбуда, Аркады по поводу бездействия властей относительно замороженных объектов, а также жильцов столичных Русановских садов, которые выступают против строительства Подольского моста. Как правило, все эти протесты проходили очень шумно и нередко заканчивались стычками с правоохранительными органами.

Митинги инвесторов Укрбуда

15 июня около тысячи инвесторов Укрбуда вышли на Банковую, требуя помощи властей в решении вопроса с недостроями. В частности, митингующие потребовали от президента Зеленского создать рабочую группу и разблокировать процесс строительства. В итоге протесты переросли в стычки с сотрудниками правоохранительных органов: полицейские избили несколько человек, а одного увезли в отделение.

Митинг перерос в столкновения с полицией Фото: Голос.ua

Тем не менее, протестующим удалось все-таки достучаться до властей, и дело с объектами Укрбуда сдвинулось с мертвой точки. В правительстве сообщили, что Министерство обороны уже разработало проект распоряжения, который сейчас находится на стадии согласования в Минфине, Минрегионе и Минюсте.

А глава Киевгорстроя Игорь Кушнир недавно отчитался, что его компания ввела в эксплуатацию три жилых комплекса Укрбуда, которые ранее приняла на баланс.

"Это СОЛНЕЧНАЯ РИВЬЕРА, НОВОМОСТИЦКИЙ и первые две секции ЖК ПЕКТОРАЛЬ. Вопрос ввода был одним из самых острых. В домах уже живут люди, поэтому обеспечить их законную эксплуатацию крайне важно. Сделан первый, но важный шаг, три объекта получили сертификаты от ГАСКа", – сообщил Кушнир.

Чтобы ускорить процесс разрешения данного вопроса в столичной горгосадминистрации пообещали даже освободить Киевгорстрой от уплаты паевого взноса.

Как быстро решится вопрос с остальными объектами Укрбуда – сложно сказать. Однако видно, что сейчас процесс пошел и у инвесторов появилась хоть какая-то надежда.

Протесты инвесторов банка Аркада

На масштабный протест решились и инвесторы трех жилых комплексов ЭВРИКА, ПАТРИОТИКА и ПАТРИОТИКА НА ОЗЕРАХ, квартиры в которых продавал банк Аркада. Участники митинга устроили 29 мая шествие к Аркаде, Офису президента, провели автомитинг у Кабмина и установили даже палаточный городок, готовясь к длительной акции.

Вскоре активисты сообщили о небольших подвижках в деле. Власти Киева заявили, что банк Аркада должен принять принципиальное решение и устранить проблему с завершением строительства ряда жилых комплексов, инвесторами которых уже стали 13 тысяч семей. Город в рамках своих полномочий готов выступить координатором и всячески способствовать тому, чтобы урегулировать вопрос вокруг скандальных жилых комплексов. Также в КГГА отметили, что застройщик должен возобновить все работы на жилом комплексе ЭВРИКА, который находится в Голосеевском районе Киева.

Митинг на Крещатике Фото: investors.in.ua

"Некоторые жилые дома жилого комплекса ЭВРИКА, в частности, № 14 и № 18 имеют высокую степень строительной готовности, однако заказчик, ООО "Аркада-Строительство", до сих пор не выполнил в полном объеме комплекс работ по подключению домов к инженерным сетям", - отметил заместитель столичного мэра Вячеслав Непоп.

Тем временем глава Министерства развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заявил, что его ведомство разработало законопроект, который должен защитить пострадавших инвесторов от недобросовестных девелоперов. По его словам, один из пунктов документа предусматривает обязательное страхование ответственности застройщика перед кредиторами. Это должно повысить ответственность в градостроительстве и уменьшить количество обманутых инвесторов.

Столкновения на Русановке

В Киеве жители Русановских садов 13 июня вышли с акцией протеста против строительства Подольского моста, в результате чего возник конфликт с полицией. Местным не понравилось, что здесь запланировали сделать съезд, который будет проходить через сады. А еще протестующие недовольны тем, что по дороге, которую они якобы сами же построили за собственные деньги, ездит тяжелая техника, которая разбивает ее.

Представители правоохранительных органов попытались их оттестнить в результате возникла потасовка. Отметим, что дачники неоднократно пытались помешать незаконному, по их мнению, строительству. И почти каждый раз все заканчивалось дракой с полицейскими.

Мэр Киева Виталий Кличко в этом вопросе был категоричен и не пошел навстречу местным жителям. Он заявил, что столичная власть не будет останавливать строительство Подольско-Воскресенского моста, как того требовали активисты.

Подчеркнем, что технико-экономическое обоснование строительства мостового перехода через Днепр разрабатывалось в 1987—1989 годах. Проект согласован мостостроительным советом 25 июля 1990 года и утвержден Киевским горсоветом 19 апреля 1993 года. Работы по сооружению моста начаты в 1993 году, однако в связи с отсутствием финансирования строительство через несколько лет было приостановлено. Возведение моста за это время не раз пытались возобновить, но безрезультатно. 16 мая 2019 года Кличко заявил, что до конца 2020 года в Киеве планируют открыть движение по первой очереди Подольско-Воскресенского моста через Днепр. Исходя из такой его позиции можно предположить, что на Русановке конфликты еще будут продолжаться, пока компромисс таки не будет найден с местными жителями.

Без риелтора не обойтись

Депутаты от Слуги народа зарегистрировали в парламенте законопроект о "О риелторской деятельности", который запретит покупку или аренду недвижимости без риелторов.

Как отмечается, чтобы контролировать выполнение нормы о покупке/аренде жилья только через посредника, в Раде предлагают создать новый сервис – Единую информационную базу, которая будет открытой и доступной в онлайне. Планируется, что риелторы будут вносить в нее информацию по договорам, каждому из которых присвоят уникальный номер. Незарегистрированные в базе договоры будут считаться незаконными.

В Украине хотят изменить работу риелторов Фото: pixabay.com

Согласно законопроекту, риелторские услуги смогут предоставлять только субъекты риелторской деятельности. Они обязаны будут получить квалификационное свидетельство. За деятельность без лицензии будут штрафовать на сумму от 8,5 до 17 тыс. грн.

Риелторы будут обязаны пройти профподготовку и сдавать квалификационный экзамен. Аттестованные риелторы будут вноситься в новосозданный сервис - Единый реестр риэлторской деятельности.

Отметим, что данная инициатива может негативно повлиять на свободный рынок в Украине, поскольку обязывает граждан совершать сделки исключительно с помощью риелторов. Впрочем, есть вероятность, что данный законопроект претерпит необходимые изменения – сейчас он отправлен на доработку в профильный комитет Рады.

Изменения в земельное и строительное законодательство

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно планирования использования земель" № 2280. Он вступает в силу через один год со дня опубликования. Сейчас закон направлен на подпись президенту.

Законом предлагается урегулирование вопросов установления границ общин; комплексного пространственного планирования территорий, отменяет необходимость разработки нескольких, родственных по содержанию видов градостроительной документации и документации по землеустройству; формирование электронной картографической основы для планирования территории, и другое.

Что будет с рынком земли в Украине pixabay.com

Положения Закона, касающиеся также процедуры изменения целевого назначения земельного участка, концептуально меняет понятие градостроительной документации.

Учитывая, что закон имеет прямое влияние на участников строительного рынка, рассмотрим некоторые основные положения, которые касаются застройщиков, владельцев земельных участков и пользователей земель государственной и коммунальной собственности:

- Установлена ​​новая законодательная категория "вид целевого назначения". При установлении целевого назначения земельных участков осуществляется отнесение их к определенной категории земель и виду целевого назначения.

- Категория земель и вид целевого назначения земельного участка определяются в пределах соответствующего вида функционального назначения территории, предусмотренного утвержденным комплексным планом пространственного развития территории общины или генеральным планом населенного пункта. Заключительными положениями, установлено, что 1 января 2025 функциональное назначение территории может определяться детальным планом.

- Изменение целевого назначения земельного участка не требует разработки документации по землеустройству и принятия решений соответствующего органа (кроме решений об установлении и изменении целевого назначения земельных участков, распоряжение которыми осуществляют такие органы).

- Установлен новый вид градостроительной документации, такой как комплексный план пространственного развития территории общины, который наряду с Генеральным планом и детальным планом территории, является одновременно градостроительной и землеустроительной документацией на местном уровне. Состав, содержание, порядок разработки и обновления градостроительной документации на местном уровне устанавливаются Кабинетом министров в Порядке разработки, обновления, внесения изменений и утверждения.

Ипотека по 10%

В Украине ипотека, о которой долго говорили представители властей, регуляторов и различных финансовых учреждений, таки подешевела до 10%. В частности, государственный ПриватБанк с 1 июля начнет кредитование в рамках программы "Доступное жилье под 10%".

"Это позволит украинцам улучшить жилищные условия – процентная ставка по кредитам на доступное жилье составит 9,99% годовых. Доступную ипотеку можно будет получить в ПриватБанке на срок до 20 лет, а первоначальный взнос заемщика составит от 30% стоимости жилья", – рассказали в банке.

Жилье станет более доступным из-за дешевой ипотеки Фото: pixabay.com

Согласно сообщению, в рамках льготной программы украинцы смогут приобрести как жилье на вторичном рынке, так и квартиры в новостройках, введенных в эксплуатацию.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что ипотечная ставка в 10% - это еще не предел. По его словам, целью украинского правительства является снижение ипотеки до 5-7%. При этом премьер добавил, что уже осенью будет наблюдаться удешевление финансовых ресурсов.

В свою очередь в Национальном банке Украины считают, что запуск низких кредитов на жилье положительно отразится на смежных отраслях и станет дополнительным стимулом для восстановления экономики, которая в условиях жесткого кризиса на фоне вспышки коронавируса остро нуждается в подобных решениях.

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