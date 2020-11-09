В Киеве изуродовали фасад памятника архитектуры, пытаясь утеплить здание

В центре Киева собственники квартир в историческом здании на улице Пушкинской, 23А проводят утепление фасада без необходимых разрешений. Против этого сразу выступили как столичные власти, так и неравнодушные киевляне, говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Так, Департамент охраны культурного наследия направил владелице квартиры №11 на четвертом этаже предписание с требованием прекратить работы и заключить охранный договор. Также поступило обращение в полицию с просьбой начать досудебное расследование.

В Департаменте также отмечают, что не предоставляли никаких разрешений и не получали ни одной научно-проектной документации.

Описание: Утепление фасада в историческом здании Источник: Facbook/ Семен Широчин Alt:

"Все хотят жить в красивом городе, с парками, ухоженными домами, все приводят в пример великие исторические здания за пределами Украины и возмущаются заброшенными или искаженными кондиционерами и "царь-балконами" нашими. При этом делают то, что эта дама на Пушкинской. Комфорт и красота не должна заканчиваться для нас пределами наших квартир", - говорится в заявлении Департамента.

Дом, построенный 1914 году в стиле неоклассического модерна, проектировал украинский архитектор Николай Дамиловский. Здание является памятником истории местного значения. В середине ХХ века здесь жил композитор Михаил Верикивский.

Как сообщают НЕРУХОМІ, в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 4235, который должен ввести мораторий на высотную застройку в радиусе 500 метров от объектов культурного наследия.