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В Киеве инвесторы Аркады провели очередную акцию протеста

06.07.2020 - 14:36

Утром в понедельник, 6 июля, в центре Киева проходила акция протеста инвесторов банка Аркада за возобновления строительства жилых комплексов.

Протест стартовал на улице Крещатик под зданием Киевской городской государственной администрации (КГГА), передает РБК-Украина.

Протесты в Киеве инвесторов Аркады

rbc.ua

Участники митинга приняли решение поставить палаточный городок возле Офиса президента. В акции приняли участие около тысячи человек. У протестующих на плакатах написано: "Господин президент, достаточно мечтать и игнорировать нас", "Аркада - мы отдали деньги = отдавай квартиры".

Как сообщали НЕРУХОМІ, мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что правоохранительные органы должны разобраться с Аркадой, инвесторы которого до сих пор не могут заселиться в квартиры, которые практически готовы.

В КГГА также призвали банк Аркада принять принципиальное решение и устранить проблему с завершением строительства ряда жилых комплексов, инвесторами которых уже стали 13 тысяч семей.

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