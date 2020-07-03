Аркадой должны заинтересоваться правоохранительные органы – Кличко

Правоохранительные органы должны разобраться с Аркадой, инвесторы которого до сих пор не могут заселиться в квартиры, которые практически готовы.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 3 июля, передает пресс-служба КГГА.

По словам мэра, застройщик - Аркада - продолжает действовать нагло, и игнорируя интересы инвесторов, вложивших средства в строительство жилья. Он до сих пор не подал на рассмотрение градостроительного совета скорректированный проект жилого массива ПАТРИОТИКА НА ОЗЕРАХ. В частности, где будет предусмотрено строительство социальной инфраструктуры - школ, садиков, больницы.

Мэр Виталий Кличко kyivcity.gov.ua

"А на других комплексах, где ничего не мешает закончить строительство, прекратил работы. И продолжает подстрекать людей, шантажируя власть. Это недопустимо! Застройщик собрал с инвесторов всего более 13 млрд грн. И, я считаю, правоохранительные органы должны с этим разобраться как можно быстрее", - подчеркнул Кличко.

Как сообщали НЕРУХОМІ, вкладчики банка Аркада, которые купили квартиры в ЖК ПАТРИОТИКА в доме №26, в пятницу 3 июля попытаются прорваться в здание и самовольно заселиться в свое жилье.