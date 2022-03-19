В ЕС думают направить активы олигархов россии на восстановление Украины

В Европейском Союзе рассматривают возможность финансирования Украины за счет активов российских олигархов, которые оказались под санкциями, а также для последующего восстановления нашего государства после войны.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Описание: россия развязала войну с Украиной Источник: pixabay.com Alt:

По данным издания, пока обсуждение находится на ранней стадии, конкретные решения по данному вопросу пока не приняли. Так, европейские чиновники предполагают возможность выплаты военных репараций за счет российских активов. Как отметил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, активы российских олигархов на данный момент заморожены, в свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен не давала распоряжения для изучения этого вопроса.

Как известно, россия вторглась на территорию Украины 24 февраля рано утром, вследствие чего Евросоюз наложил масштабные санкции на активы представителей российского бизнеса и властей, были арестованы частные самолеты, яхты, элитная недвижимость.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее Великобритания заявила о намерении конфисковать недвижимость российских олигархов, которая находится на ее территории. В частности, об этом заявил представитель британского правительства Майкл Гоув. По его словам, украинских беженцев следует размещать в особняках и резиденциях, которые принадлежат бизнесменам и олигархам из России.