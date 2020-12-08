В Днепре строители разрушают памятник архитектуры: СБУ ищет владельца здания

В Днепре под видом реконструкции разрушают памятник архитектуры по проспекту Яворницкого, 27.

Местные жители, ставшие свидетелями, опубликовали фото старинного особняка в социальных сетях, вызвав тем самым большой резонанс.

"Смахивает на варварство над памятником архитектуры", – подписал фотографию автор сообщения.

Описание: В Днепре разрушают памятник архитектуры Источник: facebook.com/urban.dnipro.community Alt:

Строители разрушают фасад и стены, при этом на одной из уцелевших стен продолжает висеть табличка, что это здание – памятник архитектуры.

Описание: В Днепре разрушают памятник архитектуры Источник: facebook.com/urban.dnipro.community Alt:

В свою очередь, глава управления по вопросам охраны культурного наследия Днепровского горсовета Надежда Лиштва, комментируя публикацию сообщила, что власти города знают об этой ситуации. Однако, по ее словам, есть ряд проблем. Прежде всего, невозможно связаться с фирмой-владельцем, поскольку по месту регистрации ее не существует. Также не отвечает ни один из телефонов.

"Этими работами сейчас занимается СБУ, приходили на прошлой неделе как раз", - подчеркнула чиновница.

Комментарий представителя городского совета еще больше возмутил днепрян. По их словам, это выглядит особо смешно, ведь строительные работы по этому адресу ведутся каждый день.

Также местные жители опубликовали фотографию этого дома, сделанную год назад, и показали, что здание до "реконструкции" было в значительно лучшем состоянии.

Описание: Как выглядело здание год назад Источник: facebook.com/urban.dnipro.community Alt:

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