Утвержден порядок ведения е-системы в сфере строительства

Кабмин утвердил порядок ведения Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Об этом сообщается в постановлении правительства.

Минрегион должен обеспечить до 31 августа интеграцию сведений проекта "Открытое пространственное планирование" и Геопортала административно-территориального устройства Украины, возможность использования в е-системе геопространственных данных, детальных планов территорий, топографических карт. До конца лета необходимо утвердить единую систему классификации и кодирования объектов для формирования баз данных.

Минрегиону совместно с Минюстом поручено обеспечить взаимодействие между Госреестром прав на недвижимое имущество и е-системой в сфере строительства. К этому вопросу подключили Минкульт, который должен до 31 августа актуализировать информацию по объектам культурного наследия. Актуализацией информации об объектах повышенной опасности займется Госслужба по труду.

Кроме того, рекомендовано органам местного самоуправления обеспечить внесение в Единую электронную госсистему градусловий, строительных паспортов, которые были выданы до создания е-системы.

Описание: Как будет работать е-система Источник: gk-adept Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, Единую государственной электронной системы в сфере строительства планировали изначально запустить еще в прошлом году, но из-за выявленных ошибок решили введение ее отложить на более поздний срок.

Кроме того, застройщик скандального ЖК 50Avenue на проспекте Победы в Киеве использовал несовершенство в е-системе в сфере строительства для получения разрешений. Также уязвимости в ней используют и различные мошенники.