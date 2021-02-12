ЖК 50Avenue умудрился "получить" разрешение в распиаренной е-системе

Данные о разрешении на строительство ЖК 50Avenue на проспекте Победы, 50а в Киеве появились в Единой государственной электронной системе в сфере строительства.

Об этом сообщил эксперт по градостроительству Георгий Могильный у себя в Facebook, передают "Наші Гроші".

Абсурдность этой ситуации в том, что Госархстройинспекция не согласовывала это строительство, тем не менее в системе появилась информация о внесении изменений в несуществующем разрешении.

"В распиаренную систему, создание которой Кабмин провалил с треском, внесли данные о несуществующем разрешение СС3 на самовольное строительство на проспекте Победы, 50а", - сообщил Могильный.

Он уточнил, что данные на разрешение были внесены официально 10 февраля, а за два месяца до этого застройщик через "Дію" подал уведомление о внесении изменений в это несуществующее разрешение.

"Вот так просто: подаете уведомление о внесении изменений в несуществующее разрешение и вам "выдают" разрешение на строительство СС3, регистрируя в Единой системе информацию о вымышленной вами бумажке", - добавил Могильный.

После разразившегося скандала в системе таки исправили карточку и теперь там стоит пометка "Отказано во внесении в систему", однако удалось сделать скриншоты данных, до внесения изменений по строительству на проспекте Победы 50а.

Описание: Источник: Скриншот/Георгий Могильный Alt:

Описание: Источник: Скриншот/Георгий Могильный Alt:

Описание: Источник: Скриншот/Георгий Могильный Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, застройщик ЖК 50Avenue хотел получить разрешения от ГАСИ перед самым новым годом, но инспекция отказала. Речь идет о строительстве на территории, которая относится к зеленым насаждениям общего пользования. Здесь же хотят построить торгово-офисный комплекс с рестораном быстрого питания, благоустройством и озеленением сквера.