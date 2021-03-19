Украинцы не сильно спешат оформлять "Доступную ипотеку 7%"

Украинские банки, которые участвуют в госпрограмме "Доступная ипотека 7%", по состоянию на 18 марта, выдали всего лишь 12 кредитных договоров.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

В Минфине также уточнили, что на рассмотрении у банков находятся 57 заявок на общую сумму 55,4 млн гривен. При этом выдали финучреждения 9,4 млн гривен в качестве оформленных кредитов.

Описание: Банки выдали украинцам только 12 кредитов за 18 дней работы программы Источник: pixabay.com Alt:

В Министерстве рассказали, что сейчас банки продолжают работы по усовершенствованию оформления новых ипотечных кредитов, обучают своих сотрудников, разрабатывают информационные материалы для клиентов, делая все возможное, чтобы упростить и ускорить процесс выдачи новых займов.

"Это важный процесс, поскольку только банк, как собственник финансового ресурса для кредитования, несет риски по возврату ему средств", - подчеркнули в Минфине.

Как сообщали НЕРУХОМІ, госпрограмма "Доступная ипотека 7%" стартовала 1 марта. Именно в этот день Укргазбак, ОТП Банк и банк "Глобус" выдали первые три кредита украинцам на покупку жилья. Всего в программе принимают участие 7 банков. Их число собираются расширить до 19. По словам министра финансов Сергея Марченко, портфель ипотечных кредитов в этом году составит 5 млрд гривен.

Также НЕРУХОМІ писали, сколько украинцам придется доплачивать помимо 7% годовых.

Согласно условиям, кредит можно будет получить сроком до 20 лет, с минимальным первым взносом 15% стоимости предмета ипотеки. Максимальный размер комиссии за предоставление и обслуживание кредита составляет 0,5% от суммы кредита и дополнительно 0,5% годовых гарантии Фонда в случае использования.