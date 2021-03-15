"Доступная ипотека 7%": сколько еще придется доплачивать украинцам

При оформлении ипотеки под 7% годовых в рамках государственной программы придется заплатить дополнительные деньги, о которых не спешат говорить чиновники, но о которых потом узнают украинцы в банках.

Как сообщает Экономическая правда, банкам придется заплатить еще одноразовую комиссию в размере 0,5% от суммы кредита и сбор в Пенсионный фонд – 1% от стоимости жилья.

Также стандартно украинцам следует оплатить услуги оценщика (от 1000 до 2000 грн), ежегодное страхование приобретенного жилья (0,26% - 1,3% от ее стоимости) и жизни заемщика (1,3% от остатка кредита), услуги нотариуса (от 5000 до 10 000 грн), административный сбор (227 грн).

Описание: Насколько ипотека доступна Источник: vn.com.ua Alt:

Кроме того, финучреждения могут вводить дополнительные платежи, которые ложатся на плечи украинцев. К примеру, в ПриватБанке существует условие, что если застройщик является физическим лицом и в течение года заключал более одного договора купли-продажи недвижимости, то дополнительно необходимо оплатить 5% налога с доходов физлиц. Как сообщает издание, фактически эту сумму предстоит заплатить заемщику.

Как сообщали НЕРУХОМІ, пока в госпрограмме "Доступная ипотека 7%" принимают участие 7 банков, впоследствии их число вырастет до 19.

Первые три кредита успели выдать Укргазбак, ОТП Банк и банк "Глобус". По словам министра финансов Сергея Марченко, портфель ипотечных кредитов в этом году составит 5 млрд гривен.

Украинцы смогут привлекать кредиты для покупки жилья как на первичном рынке, так и на вторичном. Но существует обязательное условие – недвижимость должна быть не старше 2018 года.

Согласно условиям, кредит можно будет получить сроком до 20 лет, с минимальным первым взносом 15% стоимости предмета ипотеки. Максимальный размер комиссии за предоставление и обслуживание кредита составляет 0,5% от суммы кредита и дополнительно 0,5% годовых гарантии Фонда в случае использования.