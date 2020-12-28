У сквера на Жмаченко появился слабый шанс

Бывшие сотрудники Илона Маска создали капсульный дом. Фото
Для тех, кому хочется пожить на природе
Новости
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил мэру Киева Виталию Кличко предоставить решение о расторжении договора аренды на ул. Генерала Жмаченко, 20 (Днепровский район столицы) и создании по этому адресу сквера.
Об этом говорится на страничке в Facebook общественной организации "Парк на Жмаченко".
Как отмечают активисты, вопреки регламенту Киевсовета, решение не было обнародовано в установленные сроки - в течение 30 дней. "Мы считаем, что это делается намеренно, чтобы дать застройщику Интеграл-Буд выиграть время и получить разрешение на незаконное строительство", - подчеркнули представители общественной организации.
На месте сквера застройщик хочет возвести высотку
pixabay.com
Они заявляют, что законных оснований для строительства жилья на участке на улице Генерала Жмаченко, 20 нет. Целевое назначение земли этого не предусматривает. Кроме того, детальный план территорий в этом районе не разработан. Но застройщик путем подделки документов и используя коррупционные связи, продолжает попытки начать здесь строительство высоток.
Как сообщали НЕРУХОМІ, 21 декабря ГАСИ предоставила Интергал-Буд разрешение на строительство многофункционального комплекса на улице Генерала Жмаченко. Заявителем на выдачу разрешений значится религиозная община "Христианская Надежда". Еще в июне она получила градостроительные условия и разрешения на строительство комплекса, высотой в 73,5 метров.
Это уже не первая попытка "легализовать" незаконное строительство на Жмаченко. в 2018 году Департамент градостроительства и архитектуры КГГА выдал ГУО на строительство, а затем тут же опубликовал документ (что характерно – под тем же номером) об отказе. Впрочем, 17 июня 2020 года департамент снова выдал ГУО. В связи с этим было возбуждено уголовное производство.
Для тех, кому хочется пожить на природе
Высотки оснастят искусственным интеллектом
Столичные власти абсолютно не мешают вести незаконные строительные работы
Экс-глава ГИГ допустил дисциплинарный проступок
Речь идет о строительстве по улице Генерала Жмаченко