У сквера на Жмаченко появился слабый шанс

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил мэру Киева Виталию Кличко предоставить решение о расторжении договора аренды на ул. Генерала Жмаченко, 20 (Днепровский район столицы) и создании по этому адресу сквера.

Об этом говорится на страничке в Facebook общественной организации "Парк на Жмаченко".

Как отмечают активисты, вопреки регламенту Киевсовета, решение не было обнародовано в установленные сроки - в течение 30 дней. "Мы считаем, что это делается намеренно, чтобы дать застройщику Интеграл-Буд выиграть время и получить разрешение на незаконное строительство", - подчеркнули представители общественной организации.

Описание: На месте сквера застройщик хочет возвести высотку Источник: pixabay.com Alt:

Они заявляют, что законных оснований для строительства жилья на участке на улице Генерала Жмаченко, 20 нет. Целевое назначение земли этого не предусматривает. Кроме того, детальный план территорий в этом районе не разработан. Но застройщик путем подделки документов и используя коррупционные связи, продолжает попытки начать здесь строительство высоток.

Как сообщали НЕРУХОМІ, 21 декабря ГАСИ предоставила Интергал-Буд разрешение на строительство многофункционального комплекса на улице Генерала Жмаченко. Заявителем на выдачу разрешений значится религиозная община "Христианская Надежда". Еще в июне она получила градостроительные условия и разрешения на строительство комплекса, высотой в 73,5 метров.

Это уже не первая попытка "легализовать" незаконное строительство на Жмаченко. в 2018 году Департамент градостроительства и архитектуры КГГА выдал ГУО на строительство, а затем тут же опубликовал документ (что характерно – под тем же номером) об отказе. Впрочем, 17 июня 2020 года департамент снова выдал ГУО. В связи с этим было возбуждено уголовное производство.