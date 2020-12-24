ГАСИ разрешила Интергал-Буду построить дом на месте парка в Киеве

Строительная компания "Интергал-Буд" получила разрешение на строительство многофункционального комплекса на улице Генерала Жмаченко, 20 в Днепровском районе Киева. Строительство будет происходить на участке, который столичные власти признали парком.

Как сообщают "Наші Гроші", соответствующее разрешение выдала ГАСИ 21 декабря. Заявителем на выдачу разрешений значится религиозная община "Христианская Надежда". Еще в июне она получила градостроительные условия и разрешения на строительство комплекса, высотой в 73,5 метров.

Но, согласно Генплана Киева, строительство жилья здесь категорически запрещено. Тем не менее, ГАСИ выдала разрешение на строительство многоквартирного жилого дома, площадью 46,6 тысяч квадратных метров. Строить комплекс будет компания "Интергал-Буд".

Кроме того, как сообщает издание, существует много вопросов по решению ГАСИ, поскольку на сегодняшний день у религиозной общины отсутствует права на использование вышеуказанного участка. Так, Киевсовет расторг договор аренды с "Христианской Надеждой" еще в сентябре. Также участку дали статус парка. Поэтому строительство высотки здесь выглядит довольно абсурдно.

Описание: От рук застройщика может пострадать киевский парк Источник: pixabay.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, это уже не первая попытка "легализовать" незаконное строительство на Жмаченко. в 2018 году Департамент градостроительства и архитектуры КГГА выдал ГУО на строительство, а затем тут же опубликовал документ (что характерно – под тем же номером) об отказе. Впрочем, 17 июня 2020 года департамент снова выдал ГУО. В связи с этим было возбуждено уголовное производство.