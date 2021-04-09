У компании из орбиты Микитася перед банкротством обнаружили долги на 2 млрд

Утвержден план санации ООО "Северо-Украинский Строительный Альянс", которое входит в группу "Укрбуд".

Соответствующее решение было принято Хозяйственным судом Киева в деле о банкротстве компании.

Как сообщают "Наші гроші", таким образом суд пришел к выводу, что выполнение плана санации является более выгодным для кредиторов, чем его ликвидация. Так, после выполнения этого плана Альянс получит 5,80 млрд грн и требования кредиторов будут погашены в соответствии с планом в полном объеме, а по результатам ликвидации будет получено только 69,09 млн грн и требования кредиторов будут погашены на 3,78%.

Общий размер кредиторской задолженности ООО "Северо-Украинский Строительный Альянс" в соответствии с планом санации составляет 1,95 млрд грн. В реестр кредиторов компания включила 2,26 млн грн налогов и сборов.

Выполнением плана санации возлагается на руководителя "Северо-Украинского Строительного Альянса" Александра Дороша.

ООО "Северо-Украинский Строительный Альянс" входят в группу Укрбуд, которую ранее контролировал бывший нардеп Максим Микитась. Эта компания прославилась тем, что была подрядчиком скандального строительства Шулявского моста в Киеве, а также военных хранилищ.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее компании, связанные с корпорацией Укрбуд, получили двойные штрафы за неуплату предыдущих. Антимонопольный комитет оштрафовал их на 1 млн гривен из-за злоупотребления монопольным положением в 2016-18 годах.