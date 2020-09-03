У главы правления Аркады прошли обыски – СМИ

В четверг, 3 сентября, у главы правления банка Аркада Татьяны Ковальчук прошли обыски.

Об этом сообщает OBOZREVATEL, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

Как известно, 25 августа Нацбанк отнес банк Аркада к категории неплатежеспособных. Регулятор пошел на такой шаг, чтобы спасти средства вкладчиков и кредиторов. Капитал финучреждения стал отрицательным после того, как банк потерял свой основной актив - здание центрального офиса и земельного участка на улице Ольгинской в Киеве. Аркада заложила их в прошлом году ради получения кредита в 230 млн грн.

Офис банка Аркада ema.kiev.ua

Банк предоставил указанную недвижимость в качестве залога по кредиту, привлеченному связанной с банком компанией-застройщиком, и потерял ее из-за несвоевременного обслуживания долга застройщиком.

Как сообщали НЕРУХОМІ, правоохранители также расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка Аркада.

Между тем, как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, аудит недостроенных объектов банка Аркада должна будет провести компания Киевгорстрой.