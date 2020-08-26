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"Укрбуд, Аркада, Войцеховский": в Раде должны принять законопроект по защите инвесторов

26.08.2020 - 13:18

Законопроект о защите инвесторов может быть рассмотрен Верховной Радой уже в сентябре.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в среду, 26 августа, в ходе пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"У нас есть три "серийных" преступления – Укрбуд, банк Аркада, Войцеховский. Все это стало возможным из-за серьезных брешей в законодательной базе. Весь последний месяц у нас была очень продуктивная дискуссия в Верховной Раде, есть рабочая депутатская группа, есть проект закона, который, я уверен, в сентябре будет вынесен в зале, проголосован, и мы эти бреши сможем закрыть", - заявил министр, комментируя ситуацию с банком Аркада.

Он также рассказал, что правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка Аркада.

"Открыто уголовное производство в отношении 9 млрд грн средств, собранных в банке Аркада, которые мы сейчас проверяем, какие там были нарушения", – сказал министр.

Аваков полагает, что вопрос банка Аркада будет решен и вкладчики не пострадают ни по финансовой, ни по инвестиционно-строительной линии.

По его словам, вопрос Укрбуда практически решен, и последние дома будут приняты на баланс Киевгорстроя в ближайшее время. Он также выразил уверенность, что проблемы с недостроями "Аркады" и Войцеховского также будут решены.

В Раде должны в сентябре рассмотреть законопроект по защите инвесторов

flickr.com

Как сообщали НЕРУХОМІ, Национальный банк Украины отнес банк Аркада к категории проблемных. По требованию Фонда гарантирования вкладов физических лиц был арестован главный офис банка площадью 14,1 тыс кв м, который находится в центре Киева.

Между тем, как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, аудит недостроенных объектов банка Аркада должна будет провести компания Киевгорстрой.

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