Что будет с недостроями Аркады: Киевгорстрою поручили провести аудит объектов

Аудит недостроенных объектов банка Аркада должна будет провести компания Киевгорстрой.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в среду, 26 августа, во время брифинга, передает LIGA.net.

"Предприятие Киевгорстрой проведет аудит относительно достройки объектов банка Аркада: ЖК ЭВРИКА, ПАТРИОТИКА и ПАТРИОТИКА НА ОЗЕРАХ. По его результатам будет предложен алгоритм действий", - заявил мэр.

По его словам, Киевгорстрою предстоит определить, сколько квадратных метров жилья продано, сколько осталось свободных.

После аудита можно будет определить, сколько потребуется времени на достройку, сказал Кличко. На аудит, по его словам, потребуется несколько месяцев.

По данным мэра, всего в объекты Аркада инвесторы вложили 13 млрд грн.

"Сколько нужно инвестировать, чтобы завершить строительство, станет известно после аудита", - добавил Кличко.

Кличко поручил Киевгорстрою провести аудит объектов Аркады kyivcity.gov.ua

Как сообщали НЕРУХОМІ, Национальный банк Украины отнес банк Аркада к категории проблемных, ввел особый режим контроля за работой финучреждения и назначил куратора. По требованию Фонда гарантирования вкладов физических лиц в рамках обеспечения иска был наложен арест на главный офис банка "Аркада" (площадью 14,1 тыс кв м), который находится в центре Киева.