Суд взыскал с застройщика столичного центра Sky Towers 6 млрд гривен

Хозяйственный суд Киева обязал ООО "Агентство офисного строительства" выплатить почти 6 млрд гривен задолженности по кредитному договору.

Как сообщает Finbalance, Укрэксимбанк предоставил эти средства на строительство центра Sky Towers, который находится на пересечении ул. Шолуденко, проспекта Победы и ул. Борщаговской в Шевченковском районе столицы. Так судья посчитал, что заемщик нарушил условия договора, обеспеченного ипотекой.

Описание: Строительство общественного центра Sky Towers Источник: interesniy-kiev.livejournal.com Alt:

Глава Департамента реструктуризации Укрэксимбанка Олег Лазовский рассказал, что проблемы с этим кредитом начались еще в 2014 году. Чтобы как-то их решить, в 2019 году был разработан план реструктуризации задолженности. Но в итоге долги так и не были реструктуризированы поэтому банк решил прибегнуть к процедуре принудительного взыскания.

В СМИ уточнили, что центр Sky Towers – это проект девелопера KDD Group. Его собственниками значатся братья Константиновские и структуры, приближенные к бывшему министру Виктору Тополову. В 2011 году 68% акций компании купил украинский бизнесмен Андрей Веревский.

В 2012 году СМИ писали, что центр Sky Towers купила американская компания Cimbrorum Holdings. По неподтвержденным данным, сумма сделки составила более $200 млн, из этой суммы около $190 млн должны были пойти на обслуживание долгов застройщика.

Конечным бенефициаром компании "Агентство офисного строительства" является Дэвид Израэл.

Как сообщали НЕРУХОМІ, с застройщика жилого комплекса София Киевская правопреемник Укринбанка – "Украинская инновационная компания" – собирается взыскать непогашенные долги, а также подала в суд на владельцев квартир. Так, строительная компания в 2012 году оформила ипотечный кредит под залог строящихся объектов – трех девятиэтажных домов в Киево-Святошинском районе. При этом застройщик, несмотря на наличие долгов, без ведома Укринбанка осуществил отчуждение 270 квартир.