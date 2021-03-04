Суд взыскал с застройщика столичного центра Sky Towers 6 млрд гривен

В Киеве взялись за программу реконструкции устаревшего жилого фонда
Выбрали оптимальные механизмы финансирования реконструкции
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Хозяйственный суд Киева обязал ООО "Агентство офисного строительства" выплатить почти 6 млрд гривен задолженности по кредитному договору.
Как сообщает Finbalance, Укрэксимбанк предоставил эти средства на строительство центра Sky Towers, который находится на пересечении ул. Шолуденко, проспекта Победы и ул. Борщаговской в Шевченковском районе столицы. Так судья посчитал, что заемщик нарушил условия договора, обеспеченного ипотекой.
Строительство общественного центра Sky Towers
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Глава Департамента реструктуризации Укрэксимбанка Олег Лазовский рассказал, что проблемы с этим кредитом начались еще в 2014 году. Чтобы как-то их решить, в 2019 году был разработан план реструктуризации задолженности. Но в итоге долги так и не были реструктуризированы поэтому банк решил прибегнуть к процедуре принудительного взыскания.
В СМИ уточнили, что центр Sky Towers – это проект девелопера KDD Group. Его собственниками значатся братья Константиновские и структуры, приближенные к бывшему министру Виктору Тополову. В 2011 году 68% акций компании купил украинский бизнесмен Андрей Веревский.
В 2012 году СМИ писали, что центр Sky Towers купила американская компания Cimbrorum Holdings. По неподтвержденным данным, сумма сделки составила более $200 млн, из этой суммы около $190 млн должны были пойти на обслуживание долгов застройщика.
Конечным бенефициаром компании "Агентство офисного строительства" является Дэвид Израэл.
Как сообщали НЕРУХОМІ, с застройщика жилого комплекса София Киевская правопреемник Укринбанка – "Украинская инновационная компания" – собирается взыскать непогашенные долги, а также подала в суд на владельцев квартир. Так, строительная компания в 2012 году оформила ипотечный кредит под залог строящихся объектов – трех девятиэтажных домов в Киево-Святошинском районе. При этом застройщик, несмотря на наличие долгов, без ведома Укринбанка осуществил отчуждение 270 квартир.
Выбрали оптимальные механизмы финансирования реконструкции
Площадь дома в итоге вырастет на 500 "квадратов"
Судью не смутили грубые нарушения со стороны застройщика
Рассказываем об истории массива, инфраструктуре, архитектуре и размещенных ЖК
Данные предоставили в Госстате