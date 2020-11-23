Суд не отдал в частные руки помещения Национального союза писателей

Помещение Национального союза писателей (особняк Либермана), которое находится в Киеве по улице Банковой, согласно решению Верховного Суда, не перейдет в частную собственность.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Таким образом суд отказал обществу "Банковая 2" в признании права собственности на часть помещений здания союза писателей, которое имеет статус памятника архитектуры местного значения.

Описание: Особняк Либермана Источник: wikipedia.org Alt:

Как сообщается, общество "Банковая 2" подало иск на основании договора с союзом писателей, который был заключен в 2010 году. Согласно документу, общество должно было провести реконструкцию здания. В случае надлежащего исполнения "Банковая 2" могла бы претендовать на часть помещений.

Но в суде было доказано, что работы проводились без необходимых согласований, при этом с нарушениями пристроили летнюю площадку для кафе площадью более 130 "квадратов". Суд постановил также снести незаконную пристройку.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Одессе впритык к памятнику архитектуры, особняку Менделевича, построят жилой дом.