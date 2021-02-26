Стрельба на стройплощадке в Киеве: копы уже задержали молодчиков

В четверг, 25 февраля, группа молодчиков заехала на одну из строительных площадок, которые располагаются на улице Ямской в Голосеевском районе Киева и начали там стрелять.

Об этом сообщили в пресс-служба Нацполиции.

Как рассказали правоохранители, молодые люди, заехав на стройку, начали стрелять из оружия вверх. После этого они поспешили скрыться. В результате инцидента никто не пострадал.

Тем не менее, полиция объявила спецоперацию, в ходе которой задержали два автомобиля стрелков: один в Киеве, второй за пределами столицы. Сейчас правоохранители проводят процессуальные действия, чтобы установить причастность задержанных к происшествию.

Описание: Стрельба произошла на одной из столичных строительных площадок Источник: pixabay.com Alt:

Следователи Голосеевского района открыли уголовное производство по статье "хулиганство". Санкции статьи предусматривают наказание до 7 лет лишения свободы. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Правоохранительные органы не стали уточнять, на какой именно стройке произошла стрельба. Согласно данным базы НЕРУХОМІ, возле Ямской строятся несколько комплексов: это ЖК ул. Казимира Малевича, 44, 46, ЖК ул. Казимира Малевича, 32 и Клубный дом Малевича, 48.