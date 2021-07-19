Стало известно, на каком основании суд остановил демонтаж "Цветов Украины"

Демонтаж оранжереи "Цветы Украины" по улице Сечевых Стрельцов, 49 в Киеве запретил Шевченковский райсуд в связи с нарушением неимущественных авторских прав архитектора.

Об этом говорится в сообщении подавшей иск адвокатской компании Axon Partners, которая представляет интересы архитектора Николая Левчука.

По словам юристов, автором внутренних элементов декора, дизайна облицовки стен и в целом проекта является Николай Левчук. После того, как нынешний владелец здания опубликовал рендеры внешнего вида после проведения реконструкции, стало видно, что каскадный атриум исчезнет, а фасад здания будет кардинально изменен. При этом Левчука не привлекли к разработке нового проекта внешнего вида здания "Цветов Украины", кроме того не получили от него согласия на проведение реконструкции.

Адвокаты заявляют, что их клиент выступает против проведения работ, связанных с изменением фасада здания, "поскольку намерение владельца означает полное уничтожение первоначального архитектурного проекта". Сейчас готовится иск о защите прав архитектора с требованием компенсации за поврежденное здание.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Департамент градостроительства и архитектуры КГГА выдал градусловия на реконструкцию здания на Сечевых Стрельцов, 49. По словам зам главы департамента Юрия Тация, застройщик имел право демонтировать существующие несущие конструкции, а вместо них строить новые в старых границах.

Арест здания состоялся 13 июля. В то же время, в компании, которая является собственницей здания, заявили, что не получали никаких документов об аресте. Вместе с тем, здесь прекратили проведение работ и вывезли с участка строительную технику. В свою очередь Минкульт выписал предписание, запрещающее проведение каких-либо строительных работ по улице Сечевых Стрельцов, 49.

Строительная техника начала сносить фасад 12 июля. Но на участок прорвались активисты, сломав забор, и заблокировали демонтажные работы.