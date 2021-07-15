Компания "Цветы Украины" прокомментировала скандал со сносом здания

Фирма "Цветы Украины" не получала никаких документов об аресте здания по улице Сечевых Стрельцов, 49 в Киеве.

Об этом написал управляющий партнер компании Алексей Пышный у себя в Facebook.

Так, по его словам, фирма узнала об аресте недвижимости, который запрещает любые действия с ней, лишь из соцсетей и СМИ.

"ЧАО "Цветы Украины" не сообщили ни о представлении прокурором Шевченковской окружной прокуратуры о наложении ареста на недвижимое имущество ЧАО "Цветы Украины", ни о дате и времени рассмотрения Шевченковским районным судом Киева указанного ходатайства, ни о вынесении судом соответствующего постановления", - написал Пышный.

Тем не менее, он заявил, что компания прекратила проведение работ на участке и вывезла строительную технику оттуда.

Описание: Здание "Цветы Украины" Источник: Из соцсетей Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, Шевченковский райсуд Киева во вторник, 13 июля, арестовал здание "Цветы Украины" по улице Сечевых Стрельцов, 49. Как рассказал депутат Дмитрий Гурин, такое решение суд принял по делу о самоуправстве, открытому по заявлению одного из активистов.

Кроме того, министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что в этот же день инспектор МКИП отправился на Cечевых Стрельцов, 49, чтобы вручить застройщику предписание о запрете каких-либо строительных работ по указанному адресу.

Известно, что 12 июля техника успела снести часть фасада здания "Цветы Украины", пока активисты не сломали забор и не заблокировали работу строителей.

Скандал с этим зданием поднялся еще задолго, когда застройщик вместо обещания пересадить 35-летний виноград, который оплетал фасад, банально срезал его.

Заказчиком строительства выступает ЧАО "Цветы Украины", а главным подрядчиком – ООО "Амбаса". По данным портала YouControl, бенефициарами "Цветов Украины" являются Алексей Пышный и Андрей Скалозуб. Уставный капитал компании – более 236 тысяч гривен.