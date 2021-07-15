Компания "Цветы Украины" прокомментировала скандал со сносом здания

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Против строительства активно выступают киевляне
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Фирма "Цветы Украины" не получала никаких документов об аресте здания по улице Сечевых Стрельцов, 49 в Киеве.
Об этом написал управляющий партнер компании Алексей Пышный у себя в Facebook.
Так, по его словам, фирма узнала об аресте недвижимости, который запрещает любые действия с ней, лишь из соцсетей и СМИ.
"ЧАО "Цветы Украины" не сообщили ни о представлении прокурором Шевченковской окружной прокуратуры о наложении ареста на недвижимое имущество ЧАО "Цветы Украины", ни о дате и времени рассмотрения Шевченковским районным судом Киева указанного ходатайства, ни о вынесении судом соответствующего постановления", - написал Пышный.
Тем не менее, он заявил, что компания прекратила проведение работ на участке и вывезла строительную технику оттуда.
Здание "Цветы Украины"
Из соцсетей
Как сообщали НЕРУХОМІ, Шевченковский райсуд Киева во вторник, 13 июля, арестовал здание "Цветы Украины" по улице Сечевых Стрельцов, 49. Как рассказал депутат Дмитрий Гурин, такое решение суд принял по делу о самоуправстве, открытому по заявлению одного из активистов.
Кроме того, министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что в этот же день инспектор МКИП отправился на Cечевых Стрельцов, 49, чтобы вручить застройщику предписание о запрете каких-либо строительных работ по указанному адресу.
Известно, что 12 июля техника успела снести часть фасада здания "Цветы Украины", пока активисты не сломали забор и не заблокировали работу строителей.
Скандал с этим зданием поднялся еще задолго, когда застройщик вместо обещания пересадить 35-летний виноград, который оплетал фасад, банально срезал его.
Заказчиком строительства выступает ЧАО "Цветы Украины", а главным подрядчиком – ООО "Амбаса". По данным портала YouControl, бенефициарами "Цветов Украины" являются Алексей Пышный и Андрей Скалозуб. Уставный капитал компании – более 236 тысяч гривен.
Против строительства активно выступают киевляне
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