Шмыгаль поручил разработать детальный план запуска ипотечных продуктов

Украинской финансовой жилищной компании поручили разработать детальный план запуска ипотечных продуктов, чтобы снизить ставку и сделать жилье максимально доступным.

Соответствующее распоряжение дал глава правительства Денис Шмыгаль, сообщил он в своем Телеграм-канале.

Описание: Премьер-министр Денис Шмыгаль Источник: РБК-Украина Alt:

По его словам, Минфин, Нацбанк и Офис президента в четверг, 11 марта, провели совещание относительно снижения ипотечных ставок и создания финансового лизинга. По итогу, премьер поручил разработать детальный план запуска ипотечных продуктов по минимальным ставкам.

Как сообщали НЕРУХОМІ, с 1 марта запустили государственную программу " Доступная ипотека 7%". В этот день были выданы три первых кредита на покупку жилья под Киевом и в Харькове. Пока в программе участвуют только 7 банков, но совсем скоро их число вырастет до 19.

Так, ипотеку украинцы могут оформлять для покупки квартир и домов вместе с участками как на первичном рынке недвижимости, так и на вторичке. Однако это должно касаться жилья, введенного в эксплуатацию не позже 2018 года.

Стоит также подчеркнуть, что согласно последним данным Нацбанка, в январе 2021 года украинские банки на 85% увеличили выдачу таких кредитов по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году. Также снизилась и среднеэффективная ипотечная ставка: для покупки жилья на вторичном рынке она составила 13,8%, для первички – 15,9%.