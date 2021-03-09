Все больше банков собираются участвовать в программе "Доступная ипотека 7%"

Предоставлять ипотечные кредиты под 7% годовых в рамках госпрограммы будут еще 12 банков.

Об этом в понедельник, 8 марта, заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире одного из украинских телеканалов.

Глава Минфина напомнил, что сегодня учувствуют в программе "Доступная ипотека 7%" 7 банков, а в ближайшее время их станет уже 19.

Описание: Ипотека 7%: число банков, выдающих кредиты, вырастет Источник: pixabay.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в прошлый понедельник, 1 марта, Укргазбак, ОТП Банк и банк "Глобус" выдали три первых ипотечных кредита под такой низкий процент.

Ранее в Минфине сообщили, что портфель ипотечных кредитов в этом году составит 5 млрд гривен. Власти подсчитали, что госпрограммой на покупку жилья смогут воспользоваться около 5 тысяч украинских семей.

Так, ипотеку украинцы могут оформлять для покупки квартир и домов вместе с участками как на первичном рынке недвижимости, так и на вторичке. Однако это должно касаться жилья, введенного в эксплуатацию не позже 2018 года.

Нормативная площадь – 50 "квадратов" для одного украинца или семью из двух человек, затем дополнительно 20 "квадратов" на каждого следующего члена семьи. Общая площадь может превышать нормативную на 20%. Избыток площади оплачивает заемщик.

Согласно условиям, кредит можно будет получить сроком до 20 лет, с минимальным первым взносом 15% стоимости предмета ипотеки. Максимальный размер комиссии за предоставление и обслуживание кредита составляет 0,5% от суммы кредита и дополнительно 0,5% годовых гарантии Фонда в случае использования.

Стоит подчеркнуть, что на прошлой неделе Национальный банк повысил учетную ставку до 6,5%. Однако, несмотря на это, участники госпрограммы "Доступная ипотека 7%" не будут платить больше.